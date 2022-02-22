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Азиатская страна повысила налоги для богатых и испугалась

Министр финансов Сингапура испугался оттока капитала после повышения налогов в стране

Фото: Guo Xin Goh / Unsplash

Министр финансов Сингапура Лоуренс Вонг испугался возможного оттока капитала богатых граждан страны после того, как власти в середине февраля повысили налоги для этой категории жителей азиатской страны. Его слова приводит CNBC.

18 февраля правительство Сингапура объявило о повышении сразу нескольких категорий налогов. Почти все изменения направлены на наиболее состоятельных жителей Сингапура — за исключением повышения налога на товары и услуги (сингапурский аналог НДС, не распространяющийся на сделки с недвижимостью) с семи до девяти процентов в течение двух лет.

Кроме того, будет повышены НДФЛ для сингапурцев с годовым доходом от 500 тысяч до миллиона долларов (до 23 процентов) и свыше миллиона долларов (до 24 процентов). Прежняя ставка была установлена на уровне 22 процентов и распространялась на людей с годовым доходом выше 320 тысяч долларов. Также повышение коснется налогов на недвижимость, люксовые автомобили и сбора за выбросы углерода в атмосферу.

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Ожидается, что повышение налогов позволит пополнить бюджет на 600 миллионов сингапурских долларов (447 миллионов долларов США) в год. однако Вонг опасается, что изменения приведут к оттоку капитала из Сингапура, а также навредят инвестиционному климату страны, известной своими низкими налоговыми ставками.

Однако, по словам министра, власти никогда не стремились конкурировать за иностранные инвестиции только за счет низких налогов. Кроме того, их повышение в любом случае было бы неизбежным в контексте инициативы Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) об установлении глобального минимального корпоративного налога на уровне 15 процентов.

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Платон Щукин
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