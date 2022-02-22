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В Минобороны Германии высказались о решении России признать ДНР и ЛНР

Решение Путина о признании ДНР и ЛНР сочли неприемлемым в Минобороны Германии

Фото: Николай Тришин / ТАСС

В Берлине сочли, что нарушение Москвой норм международного права абсолютно неприемлемо. Так высказались о решении президента России Владимира Путина признать независимость Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) в Минобороны Германии, передает РИА Новости.

«Наша линия ясна: мы полагаемся на четкое и надежное устрашение и по-прежнему готовы к диалогу», — сказано в сообщении германского ведомства. В Минобороны подчеркнули, что ФРГ «говорит одним голосом» с союзниками по Европейскому союзу (ЕС) и НАТО.

Ранее политолог из Германии Александр Рар заявил, что признание Москвой республик Донбасса определит отношение к России в мировом сообществе в ближайшие пару лет. При этом он выразил уверенность в том, что никакого «вторжения» на Украину не будет.

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Екатерина Андреева
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