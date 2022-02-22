Чересчур вульгарный наряд Глюкозы обругали в сети

Российская поп-исполнительница Наталья Ионова, выступающая под псевдонимом Глюкоза, поделилась фотографией в откровенном наряде и подверглась критике в сети. Соответствующие кадр и комментарии появились в ее Instagram-аккаунте.

35-летняя певица сфотографировалась на фоне океана, сидя на пляже с распущенными волосами, в голубых джинсах с завышенной линией талии и кроп-топе белого цвета. При этом на размещенном снимке видно, что на знаменитости нет бюстгальтера, из-за чего тонкая ткань футболки просвечивает ее обнаженную грудь.

Подписчики не оценили новую публикацию Глюкозы, посчитав ее образ чересчур вульгарным, и обругали ее в многочисленных комментариях. «Как все видно хорошо», «Осталось создать OnlyFans», «Ничего себе Глюкоза», «Сделала грудь и решила всем показать?», «Ваши фото стали про грудь и ничего более», «Тот случай, когда не хватает интима», — высказывались они.

В то же время другие поклонники оценили внешний вид певицы и сделали ей комплименты под постом. «Боже, обращение к комментаторам, вы что кроме сосков ничего не видите? А фото красивое!», «Сексуальная», «Очень красивая», «Просто лучшая», «Выглядишь потрясающе», — писали фанаты.

Ранее в ноябре 2021 года Глюкоза снялась в откровенном наряде с глубоким декольте и вызвала споры в сети. На размещенных кадрах звезда запечатлена на пляже. Она одета в черный топ с глубоким декольте, серые велосипедки и белый лонгслив. Ее образ дополнили темно-синяя кепка, черные солнцезащитные очки и белые кеды бренда Converse. «Легкость — симптом счастья», — подписала она пост.