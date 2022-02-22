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Китай придумал новый способ борьбы с голодом

В Китае вырастят морской рис в соленой почве для обеспечения страны продовольствием

Фото: Pan Huaqing / Reuters

В Китае разработали новые солеустойчивые сорта риса, которые помогут обеспечить страну продовольствием. Повышение уровня моря, растущий спрос на зерно и сбои в цепочке поставок угрожают сельскому хозяйству, но новый способ борьбы с голодом поможет частично решить эти проблемы. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Морской рис выращивается в соленой почве вблизи моря. Новые сорта получили путем сверхэкспрессии гена отборного дикого риса, который более устойчив к солям и щелочи. Выращивать урожай в Китае начали в северном районе Цзинхай, и в 2021 году с испытательных полей получили 4,6 тонн риса с одного акра, что выше среднего показателя по стране для обычных сортов.

Новым видом риса Китай планирует накормить планету, а также обеспечить внутренние поставки продовольствия. В стране проживает одна пятая часть населения мира, а потребление зерна растет. При этом производить его становится все сложнее — около 100 миллионов гектаров земли в стране содержат много солей и щелочи. Площадь пахотных земель за десять лет сократилась на 6 процентов из-за урбанизации, загрязнения окружающей среды и чрезмерного использования удобрений. По словам экспертов, морской рис может улучшить производство зерна в стране в условиях «чрезвычайно сложной ситуации, связанной с изменением климата и глобальной продовольственной безопасностью», поскольку его можно выращивать и в соленой почве.

Солеустойчивые сорта риса изучают в Китае как минимум с 1950-х годов. Однако термин «морской рис» стал популярным только в последние годы после того, как покойный ведущий ученый в области сельского хозяйства Юань Лунпин начал исследовать эту идею в 2012 году.

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Юань известен как «отец гибридного риса». В 1970-ых годах он увеличил урожай зерновых и спас миллионы людей от голода благодаря своей работе над высокоурожайными гибридными сортами риса. В 2016 году он выбрал шесть мест в стране с различными почвенными условиями, которые были превращены в поля для испытаний солеустойчивого риса. С помощью этих сортов «мы могли бы прокормить еще 80 миллионов человек», говорил Юань в 2020 году.

За последние 40 лет прибрежные воды Китая поднимались быстрее, чем в среднем по миру. Для страны, производящей зерно на низменном восточном побережье, это очень тревожная тенденция, поэтому успешное выращивание солеустойчивых сортов риса в больших масштабах позволило бы Китаю использовать большее количество земель с высоким содержанием солей и щелочи.

Пока что морской рис выращивают в основном на испытательных полях, но эксперты надеются при поддержке правительства в скором времени начать коммерческое производство. «Если Китай сможет стать более самодостаточным в производстве основных продуктов питания, это будет вкладом и в мировую продовольственную безопасность», — отметил научный сотрудник министерства сельского хозяйства Китая Чжан Чжаосин.

Исследователи ищут разные способы для решения проблем продовольственной безопасности. Одним из них может стать энсет, или ложный банан, — основной продукт питания в Эфиопии. Его плоды несъедобны, но в пищу употребляются крахмалистые стебли и корни — их можно ферментировать и использовать для приготовления каши и хлеба.

Нина Ташевская
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