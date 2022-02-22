Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

В Раде попросили Зеленского закрыть границы с Россией и Белоруссией

В Раде попросили президента Украины Зеленского закрыть границы с Россией и Белоруссией

Фото: РИА Новости

В Верховной Раде попросили президента Украины Владимира Зеленского прекратить транспортное сообщение с Россией и Белоруссией, а также закрыть границы с этими странами. Об этом сообщает ТАСС.

В пояснительной записке к документу уточняется, что принятие проекта обусловлено фактом «военной агрессии» со стороны России, якобы созданием ею «оккупационных администраций» на территории Донецкой и Луганской областей, а также нарушением Россией принципов международного права и международных обязательств.

Автором инициативы стала депутат от националистической партии «Свобода» Оксана Савчук.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба выступил за разрыв дипломатических отношений с Россией. Он назвал разрыв отношений с Москвой своевременным, продуманным и отвечающим интересам Украины. Глава МИД заверил, что в Киеве проанализировали все возможные последствия такого шага. Он добавил, что отношения между Украиной и Россией «опустились ниже дна».

21 февраля президент России Владимир Путин подписал указы о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Байден объявил о введении санкций США против России
США предупредили о грозящей российским финансовым институтам опасности
Вирусолог назвал сроки начала в России шестой волны COVID-19
Россияне нашли «золотые» огурцы в подмосковном супермаркете
США заявили о невозможности запуска «Северного потока-2»
Зеленский заявил об отсутствии необходимости в полной мобилизации на Украине
В Совфеде назвали шопинг и вечеринки традиционными ценностями Европы
Германия допустила введение новых санкций против России
Зеленский обьявил налоговые каникулы на Украине
Новые санкции США назвали демонстрацией полного бессилия
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.