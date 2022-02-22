Андрей Губин задолжал Максиму Фадееву 15 тысяч евро

Российский певец Андрей Губин задолжал продюсеру Максиму Фадееву 15 тысяч евро. Об этом он сообщил в беседе с изданием «АиФ».

Артист рассказал, что должен выплатить эту сумму, так как не выполнил заказ по написанию песен для участников реалити-шоу «Фабрика звезд». Фадеев заказывал у него четыре композиции.

«Должны были заплатить за работу 45 тысяч евро. Я взял 15 и сделал половину работы, не довел до конца. Но в тот момент группа "Серебро" стоила 15 тысяч евро за час работы», — вспомнил Губин.

Он предположил, что в 2003 году этот долг был несущественным, поэтому продюсер не просил его вернуть. «В шоу-бизнесе 15 тысяч евро — это не долг. Потому что заработки другие», — добавил артист.

Осенью 2021 года Губин вернулся из Египта в Россию. Он подтвердил, что уезжал туда на лечение. Певец также отметил, что редко общается с людьми, кроме девушки, с которой живет.

Губин долгое время страдает от левосторонней прозопалгии. Это состояние вызывает болевые ощущения по всему телу.