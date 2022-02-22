Инфекционист допустил достижение коллективного иммунитета в России

Доцент кафедры инфекционных болезней Российского университета дружбы народов (РУДН) Сергей Вознесенский допустил достижение коллективного иммунитета от COVID-19 в России. Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, та ситуация, которая происходила в поликлиниках, в первичном звене, указывает на то, что довольно серьезный пласт населения страны переболел за январь-февраль.

«К тому же не стоит сбрасывать со счетов охват вакцинацией, который тоже увеличивается с каждой неделей. Поэтому вероятность того, что коллективный иммунитет сформирован, на это можно надеяться», — отметил он.

Ранее в феврале оперштаб по борьбе с распространением COVID-19 сообщил, что уровень коллективного иммунитета в стране за неделю снизился с 61,9 процента до 59,7 процента. В оперштабе добавили, что коллективный иммунитет к коронавирусу превышает 80 процентов в Севастополе, Республике Карелия, Санкт-Петербурге и Мурманской области.