Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Инфекционист допустил достижение коллективного иммунитета в России

Инфекционист Вознесенский допустил достижение коллективного иммунитета от COVID-19

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Доцент кафедры инфекционных болезней Российского университета дружбы народов (РУДН) Сергей Вознесенский допустил достижение коллективного иммунитета от COVID-19 в России. Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, та ситуация, которая происходила в поликлиниках, в первичном звене, указывает на то, что довольно серьезный пласт населения страны переболел за январь-февраль.

«К тому же не стоит сбрасывать со счетов охват вакцинацией, который тоже увеличивается с каждой неделей. Поэтому вероятность того, что коллективный иммунитет сформирован, на это можно надеяться», — отметил он.

Ранее в феврале оперштаб по борьбе с распространением COVID-19 сообщил, что уровень коллективного иммунитета в стране за неделю снизился с 61,9 процента до 59,7 процента. В оперштабе добавили, что коллективный иммунитет к коронавирусу превышает 80 процентов в Севастополе, Республике Карелия, Санкт-Петербурге и Мурманской области.

Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Зеленский заявил о праве Украины на оборону
Постпред Украины ответил на вопрос о возможности разрыва отношений с Россией
Тарасова ответила осудившей методы работы Тутберидзе с Валиевоей чемпионке ОИ
В США подтвердили решение ввести санкции против России
Начало повышения уровня моря связали с промышленной революцией
Китай придумал новый способ борьбы с голодом
Небензя назвал численность украинских военных на линии сопрокосновения
Постпред России назвал причину признания Москвой ДНР и ЛНР
В ООН раскритиковали решение России направить военные силы на восток Украины
ООН назвала «единственный способ» устранить разногласия по Украине
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.