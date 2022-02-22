Опьяневшая от вина пассажирка самолета ударила полицейского сумкой по лицу

Пассажирка самолета, которая опьянела от двух выпитых бутылок вина во время полета, отказалась покидать борт в сопровождении полиции и ударила стража порядка сумкой с косметичкой по лицу. Об этом пишет Daily Mail.

Инцидент произошел в канун Рождества, 24 декабря 2021 года, однако известно о нем стало только сейчас. 28-летняя британская туристка Лотта Кемппинен возвращалась в Лондон рейсом из Хельсинки. Спустя 20 минут после начала полета на девушку начали жаловаться другие пассажиры — сидевший рядом мужчина попросил отсадить его от Кемппинен, которая, по его словам, была пьяна и приставала к нему.

Бортпроводники в свою очередь попытались успокоить девушку, которая к тому моменту уже успела выпить две небольшие бутылки вина. Получив отказ на просьбу принести ей еще алкоголя, британка начала дебоширить и нарушать правила безопасности. Например, она более 15 раз срывала маску с лица.

После приземления самолета члены экипажа пригласили на борт полицейских, однако Кемппинен отказалась покидать лайнер в их сопровождении и начала оказывать сопротивление — девушке удалось ударить одного из стражей порядка сумочкой с косметикой по лицу.

В суде адвокат путешественницы заявил, что поведение Кемппинен было спровоцировано сочетанием алкоголя, стресса перед полетом и антидепрессантов, которые его подзащитная была вынуждена принимать по причине смерти ее дедушки. В итоге пассажирка получила штраф на 1450 фунтов стерлингов (151 тысяча рублей), включая компенсацию пострадавшему полицейскому.

Ранее в феврале сообщалось о буйном пассажире на борту самолета американских авиалиний, который начал штурмовать кабину пилотов и пытаться открыть входную дверь лайнера. По словам очевидцев, его помогла усмирить одна из стюардесс — бортпроводница ударила дебошира чайником с кофе по голове.