Стюардесса помогла усмирить буйного пассажира и ударила его чайником по голове

Экипаж самолета американских авиалиний принял решение об экстренной посадке, когда один из пассажиров рейса начал штурмовать кабину пилотов и пытаться открыть входную дверь лайнера. Об этом пишет Daily Mail.

Инцидент произошел 13 февраля на борту самолета авиакомпании American Airlines, который направлялся из Лос-Анджелеса в Вашингтон. Так, во время полета пассажир, чья личность не раскрывается, начал неадекватно себя вести: мужчина пытался вломиться в кабину пилотов и открыть входную дверь. По словам очевидцев, одна из стюардесс ударила неуправляемого дебошира чайником с кофе по голове, чтобы усмирить его.

На помощь членам экипажа в переднюю часть самолета бросились другие пассажиры: вместе они повалили попутчика на пол и помогали удерживать его в неподвижном положении. Капитан воздушного судна принял решение об посадке лайнера в Канзас-Сити. После приземления на борт поднялись сотрудники ФБР, которые вывели мужчину из лайнера. Остальных туристов отправили в Вашингтон другим рейсом.

Ранее в феврале один из пассажиров самолета впал в истерику и начал неадекватно себя вести, задержав вылет рейса. Так, мужчина разозлился на бортпроводников и в знак протеста снял штаны, объяснив поступок тем, что на борту было жарко.