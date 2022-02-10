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Пассажир самолета решил снять штаны на борту и сорвал вылет рейса

Пассажир Ryanair разозлился на бортпроводников, снял штаны и был снят с рейса

Фото: Wolfgang Rattay / Reuters

Вылет рейса авиакомпании Ryanair был задержан, так как один из пассажиров впал в истерику и начал неадекватно себя вести. Об этом пишет Mirror.

Инцидент произошел в понедельник, 7 февраля, на борту самолета, следовавшего по маршруту Аликанте — Дублин. Один из пассажиров, имя которого не разглашается, начал проявлять истеричное, по мнению очевидцев, поведение. Так, мужчина разозлился, когда бортпроводники попытались отобрать у него бутылки со спиртным, и устроил скандал: он принялся оскорблять стюардесс, заявив, что никто не имеет права трогать его вещи.

После этого дебошир не успокоился и в знак протеста снял штаны, объяснив поступок тем, что на борту было жарко. Из-за неадекватного поведения вылет самолета по расписанию был сорван — члены экипажа вызвали полицию, и мужчину сняли с рейса.

Ранее в январе другой пассажир самолета начал вести себя неадекватно в ответ на просьбу бортпроводницы надеть защитную маску. Так, мужчина разделся догола, а также подшучивал над попутчиками, которые пытались его успокоить.

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Дарья Рыбак
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