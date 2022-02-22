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Политолог допустил признание ДНР и ЛНР еще одним соперником США

Политолог Мендкович допустил, что Китай признает независимость ДНР и ЛНР

Фото: Alexander Ermochenko / Reuters

Китай не станет осуждать признание Россией независимости Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), рассказал «Ленте.ру» политолог, глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович. Он допустил, что Китай, названный США стратегическим соперником, также может признать республики.

Президент России Владимир Путин, скорее всего, обсудил данный вопрос с председателем КНР Си Цзиньпином в ходе встречи, так как тема косвенно фигурировала в их совместной декларации, считает политолог. «Поэтому я думаю, что российские аргументы до Китая донесены, а, учитывая наш высокий уровень союзнических отношений, скорее всего, Китай отнесется лояльно к этому признанию. Вопрос лишь в том, в какой степени большую и сильную поддержку он будет оказывать нашей позиции в данном случае. Но я твердо могу сказать, что мешать и осуждать он точно не будет», — поделился Мендкович. Также, по его мнению, вполне возможно признание со стороны Китая независимости ДНР и ЛНР.

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21 февраля Путин подписал указы о признании ДНР и ЛНР, а также договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи с республиками.

Постпред Китая при ООН Чжан Цзюнь заявил на экстренном заседании Совета Безопасности организации, что Китай призывает все стороны в ситуации вокруг Украины проявлять сдержанность и избегать эскалации, а также продолжить диалог и консультации. При этом постпред Китая не высказался в поддержку территориальной целостности Украины.

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Екатерина Смирная
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