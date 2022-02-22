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Вероятность появления военных баз России в ДНР и ЛНР оценили

Политолог Коновалов допустил создание двух военных баз на территориях ДНР и ЛНР

Фото: Валерий Мельников / РИА Новости

На территории Донецкой и Луганской народных республик, вероятно, появятся военные базы России, считает политолог, директор по развитию Фонда содействия технологиям XXI века Иван Коновалов. Также на территории ДНР и ЛНР для поддержания мира могут оказаться российские танки, предположил военный эксперт в разговоре с «Лентой.ру».

Вооруженным силам России поручено обеспечить мир в Донбассе, напомнил Коновалов. «То есть будет определен состав сил и средств, которые будут необходимы для поддержания мира. Это означает, что для этого будет задействована армия Российской Федерации», — добавил военный эксперт.

Какой состав сил и средств применен для этого, еще предстоит определить. Будут ли танки? Да. Бронетехника? Да. Ракетные вооружения? Да. Противовоздушные силы? Все это, конечно, будет

Иван Коноваловполитолог

В будущем будут созданы военные базы, предположил политолог. «Ситуация пока в развитии, она только началась, но, я думаю, действовать будут по примеру Южной Осетии. То есть сделают по базе на республику, которые будут являться опорными системами для полномасштабного развертывания в случае необходимости Вооруженных сил России», — предположил он.

Для обеспечения мира в ДНР и ЛНР будут использоваться силы Южного военного округа, считает Коновалов. В будущем будет сформировано отдельное командование, предположил директор по развитию Фонда содействия технологиям XXI века.

21 февраля президент России Владимир Путин подписал приказы о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик. Свое решение глава государства объяснил попытками Киева «вновь организовать на Донбассе блицкриг, как это уже было в 2014 и 2015 годах». Также президент подписал договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи с республиками.

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Виктория Немис
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