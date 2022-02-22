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Стало известно о реакции крымчан на признание ДНР и ЛНР

Сенатор Цеков заявил о поддержке признания ДНР и ЛНР в Крыму

Фото: Петр Кассин / Коммерсантъ

В Крыму поддержали признание Россией Донецкой и Луганской народных республик, заявил сенатор Совфеда от полуострова Сергей Цеков. По его словам, крымчанам всегда была ясно самоопределение ДНР и ЛНР. Об их реакции на признание республик сенатор рассказал в разговоре с «Лентой.ру».

«Я могу сказать что решение это очень правильное. Нужно было разрубить этот гордиев узел. Восемь лет там топтались, проводили ритуальные заседание, а чего топтаться? Народ Донбасса страдал, ждал когда будет принято решение по их желанию, а их желанием всегда было быть вместе с Россией. Вот и решили», — оценил Цеков.

По словам Цекова, крымчане всегда осознавали самоопределение жителей ДНР и ЛНР. На Украине же упорно этого просто не осознавали, добавил политик.

«Они (украинские политики — прим. «Ленты.ру»), конечно, очень обиделись на выступление президента [России Владимира Путина] в той части, в которой дана очень четкая характеристика истории Украины. Я с ней полностью согласен, нам, крымчанам, это всегда было абсолютно понятно. Нас всегда вообще поражала эта глупость и тупость руководства Украины. Я объясню. Украину полностью создало Российское государство, оно же наделяло территориями», — высказался политик.

21 февраля президент России Владимир Путин подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи с республиками.

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Виктория Немис
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