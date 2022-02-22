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Кулеба заявил о беспрецедентной готовности Запада ввести санкции против России

Кулеба рассказал про обсуждение жесточайшего пакета санкций против России

Фото: Johanna Geron / Reuters

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что страны Запада выражают беспрецедентную готовность ввести новый пакет санкций против России. Об этом сообщает «Укринформ».

«Находясь в Брюсселе, я получил заверения от руководства европейской внешней политики в том, что консенсус о применении жесточайшего полного пакета санкций против России в Европейском союзе будет», — сказал Кулеба на пресс-конференции.

Глава украинского МИД сообщил, что обсудил с западными коллегами, что должно быть спусковым крючком для применения полномасштабного пакета ограничений. Он пообещал поднять вопрос о санкциях на встрече с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

«Но уверяю, что готовность применения санкций, в том числе тех, которые создают определенную стоимость и для самих стран, которые будут их вводить, она существует, и она беспрецедентна», — заключил Кулеба.

Глава МИД также призвал Евросоюз «забрать Украину к себе» после того, как Россия признала независимость Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

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София Сарджвеладзе
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