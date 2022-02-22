Кулеба заявил о беспрецедентной готовности Запада ввести санкции против России
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что страны Запада выражают беспрецедентную готовность ввести новый пакет санкций против России. Об этом сообщает «Укринформ».
«Находясь в Брюсселе, я получил заверения от руководства европейской внешней политики в том, что консенсус о применении жесточайшего полного пакета санкций против России в Европейском союзе будет», — сказал Кулеба на пресс-конференции.
Глава украинского МИД сообщил, что обсудил с западными коллегами, что должно быть спусковым крючком для применения полномасштабного пакета ограничений. Он пообещал поднять вопрос о санкциях на встрече с госсекретарем США Энтони Блинкеном.
«Но уверяю, что готовность применения санкций, в том числе тех, которые создают определенную стоимость и для самих стран, которые будут их вводить, она существует, и она беспрецедентна», — заключил Кулеба.
Глава МИД также призвал Евросоюз «забрать Украину к себе» после того, как Россия признала независимость Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).