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США предсказали лидерство на рынке газа

В Shell считают, что США могут стать лидером по экспорту СПГ в 2022 году

Фото: Shell

США в этом году могут стать крупнейшим экспортером сжиженного природного газа (СПГ) в мире, говорится в прогнозе концерна Shell. В 2021 году они лидировали в увеличении поставок СПГ, показав годовой прирост в 24 миллиона тонн.

По итогам 2021 года США были на третьем месте по экспорту СПГ в мире. Лидером тогда стала Австралия, на втором месте — Катар, четвертое место занимает Россия. В целом мировая торговля СПГ в прошлом году выросла на шесть процентов и составила 380 миллионов тонн. Китай и Южная Корея показали самый большой рост спроса на СПГ.

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Эксперты предсказывают, что глобальный спрос на топливо к 2040 году перейдет отметку в 700 миллионов тонн, показав 90 процентный рост по сравнению с уровнем 2021 года. В середине текущего десятилетия ожидается разрыв между спросом на СПГ и его предложением, что может вызвать дефицит к 2040 году на уровне 180-340 миллионов тонн, считают в Shell.

Ранее стало известно, что Европа хочет сделать США вместо России своим основным поставщиком газа. Газ играет основную роль в энергетической системе ЕС, на его долю приходится 23 процента спроса на энергию.

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Платон Щукин
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