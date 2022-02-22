Популярная у россиян соцсеть изменила ограничение для пользователей

Популярная у россиян социальная сеть Instagram изменила длительность дневных лимитов на пребывание в приложении. Об изменениях, которые коснулись этого ограничения, сообщает TechCrunch.

Платформа увеличила минимальное дневное время использования Instagram, которое юзер может установить для самоконтроля. Минимальный временной отрезок, который стал доступен пользователю, вырос до 30 минут. Уточняется, что ранее можно было выбрать в качестве дневной нормы в том числе 10 или 15 минут пребывания в соцсети.

Об изменении временных ограничений TechCrunch сообщил анонимный пользователь Instagram, ранее установивший дневную норму длительностью 10 минут. В какой-то момент ему начало приходить уведомление о возможности изменить этот показатель. Приложение сообщило, что запрос связан с обновлением Instagram, в котором поменялась соответствующая функция.

В компании Meta, которой принадлежит Instagram, подтвердили удаление дневных лимитов меньше 30 минут и объяснили, что это связано с запуском новой опции по управлению временем в соцсети. «Уже существующие "дневные лимиты" показывают вам уведомление, когда вы достигли вашего лимита, но наша новейшая опция под названием "Сделай перерыв" показывает полноэкранные уведомления с просьбой покинуть приложение, и она включает 10-минутные интервалы», — сообщили в Meta. Компания уточнила, что изменила минимальный срок для ограничения, чтобы пользователи не получали многочисленные уведомления в одно и то же время.

Ранее стало известно, что Instagram запустил тестирование платных подписок. Опция позволит юзерам соцсети монетизировать эксклюзивный контент.