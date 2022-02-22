Госдума анонсировала начало взаимодействия с парламентами ДНР и ЛНР

Госдума в ближайшее время приступит к межпарламентскому взаимодействию с Донецкой и Луганской народными республиками (ДНР и ЛНР). Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин, передает ТАСС.

По его словам, первые контакты на этом уровне начнутся уже на следующей неделе. Также он анонсировал создание такого формата работы, который мог бы помочь решать конкретные вопросы в республиках.

«Сделаем все от нас зависящее для того, чтобы в рамках парламентского измерения наш диалог приносил пользу как жителям ДНР и ЛНР, так и Российской Федерации», — добавил Спикер Госдумы.

Ранее он также заявил, что ратификация договоров с ДНР и ЛНР должна остановить боевые действия и гуманитарную катастрофу в регионе, непосредственно граничащем с Россией..