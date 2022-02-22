Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Госдума анонсировала начало взаимодействия с парламентами ДНР и ЛНР

Володин сообщил о начале взаимодействия Госдумы с парламентами ДНР и ЛНР

Фото: Globallookpress.com

Госдума в ближайшее время приступит к межпарламентскому взаимодействию с Донецкой и Луганской народными республиками (ДНР и ЛНР). Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин, передает ТАСС.

По его словам, первые контакты на этом уровне начнутся уже на следующей неделе. Также он анонсировал создание такого формата работы, который мог бы помочь решать конкретные вопросы в республиках.

«Сделаем все от нас зависящее для того, чтобы в рамках парламентского измерения наш диалог приносил пользу как жителям ДНР и ЛНР, так и Российской Федерации», — добавил Спикер Госдумы.

Ранее он также заявил, что ратификация договоров с ДНР и ЛНР должна остановить боевые действия и гуманитарную катастрофу в регионе, непосредственно граничащем с Россией..

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Роман Кирьянов
Обсудить
Последние новости
Германия решила остановить сертификацию «Северного потока-2»
Аэропорт в российском регионе решили продать на «Авито»
В России назвали проигравших от остановки сертификации «Северного потока-2»
Путин заявил о поддержке суверенитета республик бывшего СССР
Токаев созвал заседание Совбеза из-за ситуации вокруг Украины
Сценарист «Дюны» раскритиковал «Оскар» за отсутствие номинации у Дени Вильнева
«Последняя надежда Европы» признала незаменимость российского газа
В Абу-Даби показали систему запуска роя дронов-камикадзе
Путин ответил на обвинения в восстановлении Российской империи
В МИД анонсировали назначение послов России в ДНР и ЛНР
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.