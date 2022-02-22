Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Володин высказался о ратификации договоров с ДНР и ЛНР

Володин заявил, что Госдума рассмотрит вопрос о ратификации договоров с ДНР и ЛНР

Фото: пресс-служба Государственной Думы РФ

Государственная Дума рассмотрит вопрос о ратификации договоров с Донецкой и Луганской народными республиками (ДНР и ЛНР), это должно остановить боевые действия. Так высказался о ратификации документов спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.

По его словам, признание независимости и ратификация договоров помогут предотвратить гибель российских граждан и соотечественников, которые проживают на Донбассе.

Материалы по теме:
Путин подписал указ о признании ДНР и ЛНР. Решение принято на фоне резкого обострения ситуации в Донбассе
Путин подписал указ о признании ДНР и ЛНР.Решение принято на фоне резкого обострения ситуации в Донбассе
Вчера
Ситуация в Донбассе резко обострилась. Власти ДНР и ЛНР просят Россию оказать помощь и признать независимость республик
Ситуация в Донбассе резко обострилась.Власти ДНР и ЛНР просят Россию оказать помощь и признать независимость республик
Вчера

«В ситуации, когда мы стоим перед гуманитарной катастрофой, видим, как десятки тысяч беженцев, женщины, дети вынуждены покидать свои дома, единственный выход — принять это решение», — написал депутат в социальной сети.

Володин считает, что санкции со стороны Запада будут приняты в любом случае так же, как и принимались ранее без какого-либо повода.

Президент Владимир Путин объявил о признании ДНР и ЛНР во время телеобращения в понедельник, 21 февраля. Он назвал такую меру «давно назревавшим решением» и подчеркнул, что в России сделали все, чтобы сохранить территориальную целостность Украины. Сразу после обращения глава государства подписал указы о признании, а также договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи с республиками.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анастасия Шейкина
Обсудить
Последние новости
США обвинили Путина в разрыве Минских соглашений «в клочья»
ЕС вытеснил Китай по закупкам продуктов у России
Российский сенатор уточнил информацию о признании территорий ДНР и ЛНР
Россияне вспомнили супы и компоты в пионерских лагерях
Подросток упала в обморок во время тату-сеанса и показала итоговый рисунок
Постпред России назвал цель признания ДНР и ЛНР
Российский следователь получил четыре года за коррупцию
Медведев предрек России санкции и угрозы после признания ДНР и ЛНР
Названа дорогая ошибка родителей при ремонте детской
Володин высказался о ратификации договоров с ДНР и ЛНР
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.