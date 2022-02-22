Володин высказался о ратификации договоров с ДНР и ЛНР

Государственная Дума рассмотрит вопрос о ратификации договоров с Донецкой и Луганской народными республиками (ДНР и ЛНР), это должно остановить боевые действия. Так высказался о ратификации документов спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.

По его словам, признание независимости и ратификация договоров помогут предотвратить гибель российских граждан и соотечественников, которые проживают на Донбассе.

«В ситуации, когда мы стоим перед гуманитарной катастрофой, видим, как десятки тысяч беженцев, женщины, дети вынуждены покидать свои дома, единственный выход — принять это решение», — написал депутат в социальной сети.

Володин считает, что санкции со стороны Запада будут приняты в любом случае так же, как и принимались ранее без какого-либо повода.

Президент Владимир Путин объявил о признании ДНР и ЛНР во время телеобращения в понедельник, 21 февраля. Он назвал такую меру «давно назревавшим решением» и подчеркнул, что в России сделали все, чтобы сохранить территориальную целостность Украины. Сразу после обращения глава государства подписал указы о признании, а также договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи с республиками.

