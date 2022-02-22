Женщина прогнала свекровь из родильной палаты после одной ее фразы

Пользовательница Reddit поделилась историей о том, как прогнала мать своего мужа из родильной палаты после одной ее фразы. Женщина рассказала, что свекровь уговаривала сына оставить ее одну в роддоме и отправиться домой, вместо того, чтобы ухаживать за недавно родившей женой.

Автор поста рассказала, что мать мужа всегда ее недолюбливала. «Она даже составляла список из шести женщин, которых она одобрила для моего мужа», — поделилась женщина. По словам героини истории, женщина всегда обвиняла ее в том, что она манипулирует супругом.

«Моя свекровь ожидала от меня того, что я буду вести себя как примерная хозяйка из 50-х годов. Она сказала, что если совмещать работу и домашние хлопоты будет слишком утомительно для меня, то я должна бросить работу и заботиться о муже», — поделилась автор истории.

Женщина добавила, что недавно родила ребенка. Роды были тяжелыми, поэтому она провела две недели в отделении интенсивной терапии. Позже героиню истории перевели в обычную палату, в которой разрешили находиться ее супругу. Однако свекровь настаивала на том, чтобы ее сын шел домой отдыхать, а не присматривал за женой. Женщина также попыталась убедить сына в том, что его жене будет «комфортно лежать в своей постели», пока ему будет «неудобно на диване». Однако мужчина отказался оставлять супругу одну.

В ответ героиня истории напомнила свекрови, что недавно перенесла тяжелые роды. «И вы беспокоитесь о том, что мой муж хочет остаться со мной и почувствует дискомфорт на диване?» — передала свои слова, адресованные свекрови, женщина и добавила, что после этого выгнала мать своего супруга из палаты. Она также уточнила, что после случившегося родственники мужа осудили ее за этот поступок.

Однако в комментариях под постом многие пользователи поддержали автора. Они обвинили свекровь рассказчицы в манипуляциях в отношении сына. По мнению некоторых комментаторов, пожилая женщина намеренно добивается разлада в его отношениях с женой.