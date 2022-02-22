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Минобороны сообщило о готовности устранить угрозу в Донбассе любыми мерами

В Минобороны заявили, что готовы устранить угрозы Донбассу всеми доступными методами

Фото: пресс-служба Совета Федерации РФ / РИА Новости

Министерство обороны России готово использовать все доступные меры для устранения угрозы миру в Донбассе. Об этом заявил заместитель министра обороны Николай Панков, передает РИА Новости.

По его словам, Киев уже ведет на Донбассе силовые действия, делая это «нагло и безнаказанно».

Он сослался на обострение ситуации в регионе и заявил, что Россия должна защитить жителей Донецкой и Луганской народных республик, многие из которых, по его словам, являются гражданами России.

Ранее Панков рассказал, что в Россию уже прибыли более 100 тысяч беженцев из народных республик. Около трети из них — дети.

Во вторник, 22 февраля, в Совет Федерации поступило обращение от президента России Владимира Путина с просьбой использовать вооруженные силы России на Донбассе. Соответствующее обращение главы государства должно быть рассмотрено в открытом режиме.

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