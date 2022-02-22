Московские школьники разработают аудиоэкскурсии для Музея Победы

Московские школьники создадут аудиогиды, чат-боты и мобильные приложения для Музея Победы на Поклонной горе. Об этом сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Это будет совместный проект музея и Департамента образования и науки столицы. В нем примут участие ученики педагогических и медиаклассов из 63 школ, а также ученики IT-классов из 68 школ.

Год за годом проекты московских школьников усложняются и постепенно выходят на абсолютно новый уровень. Это возможно во многом благодаря сотрудничеству школ с ведущими вузами, научными организациями, представителями бизнес-сообщества в рамках предпрофессионального образования. Теперь к этому направлению присоединились и учреждения культуры. Мы запустили новые проекты с Музеем Победы. Старшеклассники будут не только осваивать образовательные программы в рамках метапредметного дня в локациях музея, но и самостоятельно разрабатывать музейные медиа- и ИТ-продукты для сверстников и младших школьников Анастасия Ракова заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития

Участникам проекта предстоит создать аудиогиды на иностранных языках по самым интересным музейным маршрутам. Для этого им будет необходимо выбрать одну из шести предложенных тем — «Контрнаступление советских войск под Москвой», «Блокада Ленинграда», «Сталинградская битва. Соединение фронтов», «Курская битва», «Форсирование Днепра», «Штурм Берлина». Затем школьникам предстоит изучить экспозицию, собрать и обработать всю информацию, составить банк фотографий и видеозаписей с учетом того, на какую возрастную аудиторию рассчитаны их материалы и какой у нее уровень владения инстранными языками.

Таким образом, учащиеся педагогических классов напишут текст аудиоэкскурсии на русском языке, а их сверстники из медиаклассов переведут его на ряд других языков, в том числе английский, французский, немецкий, испанский, итальянский или китайский. Им будут помогать педагоги и профессиональные консультанты — ректор Государственного института русского языка им. А. С. Пушкина Маргарита Русецкая, представитель Ассоциации гидов-переводчиков, экскурсоводов и турменеджеров Мария Асеева, а также директор Музея Победы Александр Школьник

В феврале школьники будут работать над проектом, а в марте передадут материалы учащимся медиаклассов. Те переведут материал, выберут того, кто озвучит текст аудиоэкскурсии, запишут его и обработают запись, продумав ее саунд-дизайн. Презентация состоится 7 мая в Музее Победы. В будущем, возможно, аудиогиды появятся в мобильном приложении, чтобы воспользоваться ими смогли все желающие.

Что касается учащихся IT-классов, то они могут принять участие в IT-хакатоне — им предстоит в командах создать проект, которым может быть 3D-инсталляция оружия и техники, построек, войсковых соединений и других объектов. Чтобы они справились с задачей, для них организуют 15 онлайн-семинаров. Там будущие IT-шники научатся создавать чат-боты на языках программирования Python и C#. Также будут доступны уроки по 2D- и 3D-моделированию, прототипированию и реверсивному инжинирингу. Занятия будут проходить с использованием ресурсов IT-полигона и Робокласса.

«Создание аудиогида и IT-хакатон — не первые совместные образовательные инициативы столичного Департамента образования и науки и Музея Победы, — отметил директор музея Александр Школьник. — В 2021-2022 учебном году для учеников предпрофессиональных классов стартовал проект "Учебный день в Музее Победы". Мы с нетерпением ждем ребят в нашем музее. Уверен, новый проект будет интересен и полезен школьникам».

