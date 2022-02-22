Московские школьники разработают аудиоэкскурсии для Музея Победы
Московские школьники создадут аудиогиды, чат-боты и мобильные приложения для Музея Победы на Поклонной горе. Об этом сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Это будет совместный проект музея и Департамента образования и науки столицы. В нем примут участие ученики педагогических и медиаклассов из 63 школ, а также ученики IT-классов из 68 школ.
Год за годом проекты московских школьников усложняются и постепенно выходят на абсолютно новый уровень. Это возможно во многом благодаря сотрудничеству школ с ведущими вузами, научными организациями, представителями бизнес-сообщества в рамках предпрофессионального образования. Теперь к этому направлению присоединились и учреждения культуры. Мы запустили новые проекты с Музеем Победы. Старшеклассники будут не только осваивать образовательные программы в рамках метапредметного дня в локациях музея, но и самостоятельно разрабатывать музейные медиа- и ИТ-продукты для сверстников и младших школьников
Участникам проекта предстоит создать аудиогиды на иностранных языках по самым интересным музейным маршрутам. Для этого им будет необходимо выбрать одну из шести предложенных тем — «Контрнаступление советских войск под Москвой», «Блокада Ленинграда», «Сталинградская битва. Соединение фронтов», «Курская битва», «Форсирование Днепра», «Штурм Берлина». Затем школьникам предстоит изучить экспозицию, собрать и обработать всю информацию, составить банк фотографий и видеозаписей с учетом того, на какую возрастную аудиторию рассчитаны их материалы и какой у нее уровень владения инстранными языками.
Таким образом, учащиеся педагогических классов напишут текст аудиоэкскурсии на русском языке, а их сверстники из медиаклассов переведут его на ряд других языков, в том числе английский, французский, немецкий, испанский, итальянский или китайский. Им будут помогать педагоги и профессиональные консультанты — ректор Государственного института русского языка им. А. С. Пушкина Маргарита Русецкая, представитель Ассоциации гидов-переводчиков, экскурсоводов и турменеджеров Мария Асеева, а также директор Музея Победы Александр Школьник
В феврале школьники будут работать над проектом, а в марте передадут материалы учащимся медиаклассов. Те переведут материал, выберут того, кто озвучит текст аудиоэкскурсии, запишут его и обработают запись, продумав ее саунд-дизайн. Презентация состоится 7 мая в Музее Победы. В будущем, возможно, аудиогиды появятся в мобильном приложении, чтобы воспользоваться ими смогли все желающие.
Что касается учащихся IT-классов, то они могут принять участие в IT-хакатоне — им предстоит в командах создать проект, которым может быть 3D-инсталляция оружия и техники, построек, войсковых соединений и других объектов. Чтобы они справились с задачей, для них организуют 15 онлайн-семинаров. Там будущие IT-шники научатся создавать чат-боты на языках программирования Python и C#. Также будут доступны уроки по 2D- и 3D-моделированию, прототипированию и реверсивному инжинирингу. Занятия будут проходить с использованием ресурсов IT-полигона и Робокласса.
«Создание аудиогида и IT-хакатон — не первые совместные образовательные инициативы столичного Департамента образования и науки и Музея Победы, — отметил директор музея Александр Школьник. — В 2021-2022 учебном году для учеников предпрофессиональных классов стартовал проект "Учебный день в Музее Победы". Мы с нетерпением ждем ребят в нашем музее. Уверен, новый проект будет интересен и полезен школьникам».