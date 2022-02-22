Великобритания назвала необходимым отказ от футбольных турниров в России
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что Россия не должна принимать футбольные турниры. Его слова приводятся в Twitter журналиста AP Роба Харриса.
«Россия становится все более изолированной. У России статус изгоя… Она вторгается в независимые страны», — заявил Джонсон. Исходя из этого он посчитал, что у России нет шансов на проведение футбольных соревнований.
Ранее 22 февраля Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) сообщил, что не планирует переносить финал Лиги чемпионов из Петербурга после признания Россией независимости Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Финал турнира должен пройти 28 мая.
В этот же день вице-премьер Польши Ярослав Качиньский, курирующий вопросы безопасности, предложил бойкотировать международные спортивные соревнования, проводимые в России. Он посчитал, что это создаст проблемы для страны.