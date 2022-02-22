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США и Германия задумали остановить «Северный поток-2»

Президент Байден: США и Германия работают над тем, чтобы «Северный поток-2» не был запущен
Джо Байден

Джо Байден. Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Президент США Джо Байден заявил, что администрация страны вместе с властями ФРГ разрабатывает меры, необходимые для того, чтобы российский газопровод «Северный поток 2» не был запущен, сообщает РИА Новости.

В ходе выступления, посвященному кризису на Украине, Байден заявил, что США и Германия задумали остановить «Северный поток-2». Над этим страны работают сообща.

«Из-за действий России мы работаем с Германией над тем, чтобы гарантировать, что газопровод "Северный поток 2" — как я обещал ранее — не будет запущен», — подчеркнул он.

Американский президент добавил, что западные страны едины в готовности дать ответ России на ее действия в отношении Украины.

«Мы едины в нашей поддержке Украины. Мы едины в нашей оппозиции российской агрессии. И мы едины в нашей решимости защищать альянс НАТО», — заключил он.

С осени 2021 года Киев и Запад обвиняют Россию в стягивании армии к границам Украины и подготовке военного наступления. Москва неоднократно отрицала наличие подобных планов. Как уточнил российский лидер Владимир Путин, заявления НАТО о готовящемся «вторжении» являются алармистскими.

Марина Совина
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