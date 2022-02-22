Зеленский заявил о нежелании войны

Соседние с Украиной страны окажутся в опасности в случае «полномасштабного вторжения» России на украинскую территорию. Об этом президент республики Владимир Зеленский высказался во время брифинга, сообщает РИА Новости.

Глава государства заявил о нежелании войны и подчеркнул, что эскалация конфликта на территории Украины может затронуть другие страны.

«Если у нас будет полномасштабное вторжение со стороны РФ, эскалация, то в опасности будут другие государства, наши соседи – Молдавия, Литва, Латвия, Эстония. Не дай Бог. Я никому этого не желаю. Никто не хочет войны», — отметил Зеленский.

При этом он призвал готовиться к любому развитию событий и наращивать потенциал Вооруженных сил. «Я считаю, что несмотря на то, кто в НАТО, кто нет, нужно усиливать свою армию, улучшать условия для своей армии», — добавил он.

Последние несколько месяцев Киев и западные страны обвиняют Россию в стягивании войск к границам Украины и подготовке военного наступления. Москва неоднократно отрицала наличие подобных агрессивных планов.

21 февраля президент России Владимир Путин подписал указы о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). В Киеве действия Москвы назвали односторонним выходом из Минских соглашений и нарушением суверенитета и территориальной целостности Украины.