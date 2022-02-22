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Небензя заявил о важности прекращения обстрелов в Донбассе

Постпред Небензя на заседании СБ ООН призвал сконцентрироваться на том, как избежать войны

Фото: МИД РФ / РИА Новости

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя выступил на заседании Совета безопасности по ситуации вокруг Украины. Трансляция экстренного заседания ведется на Youtube-канале ООН.

Российский дипломат призвал сконцентрироваться на том, как избежать военных действий в Донбассе. «Важно сконцентрироваться на том, как избежать войны и заставить Украину прекратить обстрелы», — подчеркнул он.

Заседание началось в 21:00 в понедельник, 21 февраля, (5:00 вторника, 22 февраля, по московскому времени). Инициаторами слушания стали Албания, Великобритания, Ирландия, Мексика, Норвегия, США, Украина и Франция.

С призывом срочно созвать заседание СБ ООН на фоне признания Москвой независимости республик Донбасса ранее выступил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

21 февраля президент России Владимир Путин подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, а также договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи с республиками.

Марина Совина
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