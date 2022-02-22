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Подсчитаны потери российских олигархов на фоне ситуации в Донбассе

Российские олигархи потеряли миллиарды долларов на фоне ситуации в Донбассе

Фото: Alexander Ermochenko / Reuters

На фоне ситуации в Донбассе и связанным с ней снижением стоимости акций российских компаний российские олигархи потеряли миллиарды долларов, свидетельствуют данные Forbes Real Time.

Самых значительных сумм, согласно отраженным в рейтинге подсчетам, лишились крупнейший акционер «Лукойла» Вагит Алекперов и совладелец «Новатэка» Леонид Михельсон, к моменту написания новости они теряют по 2 миллиарда долларов.

Далее следует также совладелец «Новатэка» Геннадий Тимченко (1,9 миллиарда). Столкнулись с потерями и Алексей Мордашов («Севересталь», минус 1,1 миллиарда) и Владимир Лисин (Новолипецкий металлургический комбинат, НЛМК, 1,1 миллиарда).

Геополитическая напряженность привела к снижению стоимости ценных бумаг российских компаний. Индекс Мосбиржи к моменту написания новости опускается на 2 процента.

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Платон Щукин
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