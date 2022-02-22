Кремль рассказал об ответе на новые санкции Евросоюза

Представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, что России нужно понять, какие именно новые санкции в отношении нее планирует Евросоюз, прежде чем определить ответ. Об этом он заявил ТАСС.

«Сначала нужно понять, о чем идет речь», — сказал пресс-секретарь президента России в ответ на вопрос, будет ли Москва готовить ответные меры против ЕС.

Ранее стало известно, что Европейский союз расширил список антироссийских мер и ввел санкции против 27 физических и юридических лиц из России. Среди них — банки и организации, «финансирующие операции Москвы в Донбассе». Кроме того, санкции коснутся 351 депутата Госдумы. При этом европейские страны не планируют вводить меры персонально против президента России Владимира Путина.

Последние несколько месяцев Киев и западные страны обвиняют Россию в стягивании войск к границам Украины и подготовке военного наступления. Москва неоднократно отрицала наличие подобных агрессивных планов. По мнению президента России Владимира Путина, заявления НАТО о готовящемся «вторжении» являются алармистскими.