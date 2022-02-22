Следователи занялись побегом вора в законе Васи Бандита из-под домашнего ареста

Начата доследственная проверка по факту побега из-под домашнего ареста вора в законе Игоря Кокунова, известного в криминальных кругах как Вася Бандит. Его обвиняют по уголовному делу о занятии высшего положения в преступной иерархии. Об этом «Ленте.ру» сообщила представитель управления Следственного комитета России (СКР) по Московской области Ольга Врадий.

По ее словам, 17 февраля сотрудникам ФСИН поступил сигнал о снятии электронного браслета, который был на обвиняемом. По месту жительства, где он должен был находиться под домашним арестом, его не обнаружили.

Бандит сбежал из поместья в Чехове, принадлежащего его супруге — известному московскому адвокату. Там его задержали полицейские летом 2020 года, на видео был показан деревянный терем с фонтаном, интерьер которого украшают рыцарские латы и чучело медведя.

Следователи занялись выяснением обстоятельств побега авторитета: они проводят осмотр места происшествия и опрос свидетелей, начаты оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление местонахождения сбежавшего.

Ранее также сообщалось, что Мособлсуд приостановил процесс по делу Бандита. По данным следствия, с 1993 года он носит титул вора в законе и пропагандирует криминальные ценности. За это время авторитет разрешал споры между преступниками и покровительствовал многим из них. Кроме того, он проводил воровские суды в колониях и на свободе.

Вор в законе «крышевал» казино в Новосибирской области, а также нелегальную торговлю топливом в подмосковном Егорьевске. Он уже имеет ряд судимостей за кражи, грабежи, вымогательства и разбои. Как считает следствие, Кокунов, постоянно проживая на территории Сергиево-Посадского, Чеховского и Подольского районов Подмосковья, оказывает большое влияние на криминальный мир.