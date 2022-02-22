Вор в законе Вася Бандит снял электронный браслет и сбежал из-под ареста

56-летний вор в законе Игорь Кокунов (Вася Бандит), которого судят в Мособлсуде за занятие высшего положения в преступной иерархии, сбежал из-под домашнего ареста. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По данным издания, судья недавно изменил авторитету меру пресечения, освободив из СИЗО под домашний арест. Воспользовавшись послаблением, он снял электронный браслет, который должен отслеживать его местонахождение, и скрылся накануне очередного заседания, назначенного на 18 февраля.

Процесс в Мособлсуде приостановлен до поимки фигуранта дела. В настоящее время Васю Бандита разыскивают сотрудники правоохранительных органов.

По данным следствия, с 1993 года мужчина носит титул вора в законе и пропагандирует криминальные ценности. За это время он разрешал споры между преступниками и покровительствовал многим из них. Кроме того, он проводил воровские суды в колониях и на свободе.

Авторитет «крышевал» казино в Новосибирской области, а также нелегальную торговлю топливом в подмосковном Егорьевске. Он уже имеет ряд судимостей за кражи, грабежи, вымогательства и разбои. Как считает следствие, Кокунов, постоянно проживая на территории Сергиево-Посадского, Чеховского и Подольского районов Подмосковья, оказывает большое влияние на криминальный мир.

Вася Бандит был задержан в Чехове летом 2020 года в доме своей супруги — известного московского адвоката.