Поклонская назвала информационной пропагандой тему войны Украины и России

Тема войны Украины и России является информационной пропагандой. Об этом заявила заместитель главы Россотрудничества Наталья Поклонская, ее слова приводит News.ru.

«Я хочу верить, что все наши действия приведут к миру, добру и всему хорошему. Люди проживающие на Донбассе, в Украине, в России — никто не хочет никакой войны и её между нами быть не может», — заявила она.

Замглавы Россотрудничества отметила, что получает много сообщений от жителей Украины про то, что все хотят мира, все поддерживают жителей Донбасса. Экс-депутат Госдумы также рассказала, что украинцы вместе с русскими помогали ей собирать гуманитарную помощь для жителей Донбасса.

Президент России Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи с республиками.