Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Поклонская назвала информационной пропагандой тему войны Украины и России

Замглавы Россотрудничества Поклонская заявила, что русские и украинцы не хотят войны

Фото: Globallookpress.com

Тема войны Украины и России является информационной пропагандой. Об этом заявила заместитель главы Россотрудничества Наталья Поклонская, ее слова приводит News.ru.

«Я хочу верить, что все наши действия приведут к миру, добру и всему хорошему. Люди проживающие на Донбассе, в Украине, в России — никто не хочет никакой войны и её между нами быть не может», — заявила она.

Материалы по теме:
Путин подписал указ о признании ДНР и ЛНР. Решение принято на фоне резкого обострения ситуации в Донбассе
Путин подписал указ о признании ДНР и ЛНР.Решение принято на фоне резкого обострения ситуации в Донбассе
Вчера
Ситуация в Донбассе резко обострилась. Власти ДНР и ЛНР просят Россию оказать помощь и признать независимость республик
Ситуация в Донбассе резко обострилась.Власти ДНР и ЛНР просят Россию оказать помощь и признать независимость республик
Вчера

Замглавы Россотрудничества отметила, что получает много сообщений от жителей Украины про то, что все хотят мира, все поддерживают жителей Донбасса. Экс-депутат Госдумы также рассказала, что украинцы вместе с русскими помогали ей собирать гуманитарную помощь для жителей Донбасса.

Президент России Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи с республиками.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Никита Абрамов
Обсудить
Последние новости
Госдума одобрила соглашения с ДНР и ЛНР
В Италии высказались о признании ДНР и ЛНР
Следователи занялись побегом вора в законе Васи Бандита из-под домашнего ареста
Зеленский назвал условие введения военного положения на Украине
Россиянка попала в больницу из-за бездействия коммунальщиков
Посла России вызовут в МИД Австрии
Зеленский допустил разрыв дипломатических отношений с Россией
Эрдоган осудил признание ДНР и ЛНР
Зеленский выступил за полную остановку «Северного потока-2»
Зеленский назвал последствия признания ДНР и ЛНР для Украины
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.