Самолет с пассажирами едва не рухнул при посадке из-за ветра и попал на видео

В Великобритании пассажирский самолет был вынужден экстренно прервать посадку из-за штормового ветра. Инцидент попал на видео, его опубликовало издание Mirror.

Сообщается, что лайнер авиакомпании Turkish Airlines готовился к посадке в аэропорту Манчестера, когда его подхватили потоки сильного ветра. На размещенных в сети кадрах видно, как, почти коснувшись земли, самолет начинает мотаться из стороны в сторону. После этого лайнер резко взлетел вверх. В результате воздушное судно едва не рухнуло и ушло на второй круг.

Шторм «Франклин» обрушился на Великобританию в понедельник, 21 февраля. Порывы ветра достигали 90 миль в час (40 метров в секунду). Из-за неблагоприятных погодных условий были отменены и задержаны сотни авиарейсов.