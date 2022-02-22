Посла России вызовут в МИД Австрии

Посла России в Вене Дмитрия Любинского вызовут в МИД Австрии 22 февраля после решения Москвы о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Об этом сообщает канцлер Австрии Карл Нехаммер, передает ТАСС.

Канцлер подчеркнул, что Россия этим шагом нарушает Минские соглашения и осложняет поиск дипломатического решения конфликта вокруг Украины. «По этой причине министр иностранных дел сегодня вызовет российского посла в МИД», — уточнил он.