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Посла России вызовут в МИД Австрии

Посла России в Вене Любинского вызовут в МИД Австрии после признания Россией ДНР и ЛНР
Здание МИД Австрии

Здание МИД Австрии. Фото: Stb1er / Wikimedia

Посла России в Вене Дмитрия Любинского вызовут в МИД Австрии 22 февраля после решения Москвы о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Об этом сообщает канцлер Австрии Карл Нехаммер, передает ТАСС.

Канцлер подчеркнул, что Россия этим шагом нарушает Минские соглашения и осложняет поиск дипломатического решения конфликта вокруг Украины. «По этой причине министр иностранных дел сегодня вызовет российского посла в МИД», — уточнил он.

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Виктория Кондратьева
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