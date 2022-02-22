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Лавров оценил реакцию Запада на признание Россией ДНР и ЛНР

Глава МИД России Сергей Лавров назвал ожидаемой реакцию Запада на признание ДНР и ЛНР

Фото: пресс-служба МИД РФ

Реакция западных стран на признание Россией независимости Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) была ожидаемой. Так оценил заявления Запада глава российского МИД Сергей Лавров, передает РИА Новости.

Дипломат подчеркнул, что западные коллеги привыкли за последние десятилетия «вешать все беды» на российскую сторону. «Наши европейские, американские, британские коллеги не остановятся и не успокоятся, пока не исчерпают все свои возможности для так называемого "наказания России"», — уточнил он. По словам Лаврова, на данный момент Запад возлагает вину на Москву за развал Минских договоренностей.

Министр отметил, что России угрожают «мамой всех санкций» — крайне жесткими новыми ограничениями. «Мы знаем, что санкции будут вводиться все равно, в любом случае. По поводу и без повода», — заключил он.

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Виктория Кондратьева
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