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В США отказались поставлять ядерное оружие Украине

Постпред при ООН Томас-Гринфилд заявила, что США не поставят ядерное оружие Украине
Линда Томас-Гринфилд

Линда Томас-Гринфилд. Фото: Carlo Allegri / Reuters

Постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что Соединенные Штаты и их союзники не планируют поставлять ядерное оружие Украине. Ее слова об отказе в поставках приводит РИА Новости.

«Соединенные Штаты и наши союзники не имеют намерений поставлять ядерное оружие на Украину, и Украина его не хочет», — отметила она.

Ранее президент России Владимир Путин предупредил о последствиях появления у Украины ядерного оружия. «С появлением у Украины оружия массового поражения ситуация в Европе, в мире изменится самым радикальным образом», — отметил президент.

Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на Мюнхенской конференции 20 февраля заявил, что Киев может пересмотреть отказ от ядерного оружия, предусмотренный Будапештским меморандумом.

Марина Совина
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