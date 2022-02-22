В США отказались поставлять ядерное оружие Украине

Постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что Соединенные Штаты и их союзники не планируют поставлять ядерное оружие Украине. Ее слова об отказе в поставках приводит РИА Новости.

«Соединенные Штаты и наши союзники не имеют намерений поставлять ядерное оружие на Украину, и Украина его не хочет», — отметила она.

Ранее президент России Владимир Путин предупредил о последствиях появления у Украины ядерного оружия. «С появлением у Украины оружия массового поражения ситуация в Европе, в мире изменится самым радикальным образом», — отметил президент.

Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на Мюнхенской конференции 20 февраля заявил, что Киев может пересмотреть отказ от ядерного оружия, предусмотренный Будапештским меморандумом.

