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Путин предупредил о последствиях появления у Украины ядерного оружия

Владимир Путин заявил, что при создании Украиной ядерного оружия ситуация в мире изменится
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Президент России Владимир Путин предупредил о последствиях появления у Украины ядерного оружия. Он заявил об этом в понедельник, 21 февраля, в ходе обращения на канале «Россия 24», трансляция также ведется в YouTube.

Россия знает, что Украина собирается создать собственное ядерное оружие, подчеркнул президент.

«Украина действительно располагает еще советскими технологиями и средствами доставки ядерного оружия. Задел советского времени есть. Обзавестись тактическим ядерным оружием Украине гораздо проще, чем другим государствам, не буду их называть. С появлением у Украины оружия массового поражения ситуация в Европе, в мире изменится самым радикальным образом», — сказал Путин.

Также президент добавил, что «западные покровители» могут воспользоваться этим, чтобы создать еще одну угрозу России.

Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на Мюнхенской конференции 20 февраля заявил, что Киев может пересмотреть отказ от ядерного оружия, предусмотренный Будапештским меморандумом. Он объявил, что соберет для консультаций страны-участницы документа.

Марина Совина
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