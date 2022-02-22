Перечислены удачные стрижки для каждого типа лица

Модные редакторы Who What Wear перечислили удачные прически для каждого типа лица. Соответствующая подборка опубликована на сайте портала.

Согласно материалу, женщинам с овальным лицом подойдут практически все стрижки из-за симметричных черт. По этой причине парикмахер Кэш Лоулесс (Cash Lawless) рекомендует выбирать прически, подчеркивающие более выигрышные детали внешности. Например, гладкий боб акцентирует внимание на носу и губах, пикси — на скулах, а челка выделяет глаза.

Обладательницам круглого лица, как и овального, также следует обратить внимание на гладкую пикси как у американской актрисы Джиннифер Гудвин. Помимо этого, специалисты советуют присмотреться к косой челке и прическам с боковым пробором любой длины, которые визуально делают лицо симметричным.

В то же время людям с формой лица «сердце» лучше присмотреться к прическам, которые смягчают острые подбородок и скулы. Среди таких стрижек эксперты назвали боб средней длины с текстурированными концами, многослойные длинные волосы и рваную челку. Удлиненное лицо можно скрыть с помощью прямой челки, небрежного шэг и объемных причесок.

По словам редакторов, ромбовидную форму лица выигрышно подчеркивает многослойная стрижка до плеч, боб А-силуэта и блант боб с челкой. В заключение эксперты рассмотрели прически для женщин с квадратным типом лица и пришли к выводу, что им идеально подойдут крупные кудри, объемный пробор и прямые длинные волосы.

В феврале стилисты портала Who What Wear назвали самые модные прически 2022 года. По словам специалистов, в нынешнем сезоне будут востребованы короткие стрижки, такие как небрежный боб, волнистый французский боб, а также его классическая, гладкая вариация.