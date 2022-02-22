Глава ДНР назвал признание республики воплощением воли россиян

Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин назвал признание Россией ДНР и Луганской народной республики (ЛНР) воплощением воли россиян. Он заявил об этом в своем Telegram-канале.

По его словам, исторический момент подписания президентом России Владимиром Путиным указов о признании республик Донбасса «навсегда и прочно войдет в нашу жизнь как восстановление справедливости и правды».

«Это намного больше, чем помощь и поддержка, это принятие краеугольных решений, которые дают уверенность в мирном будущем сильного Русского Донбасса. Президент Российской Федерации воплотил волю россиян, волю русского народа к единству. Мы благодарны Владимиру Путину и всей России», — написал он.

Пушилин добавил, что впереди много трудной работы, однако народ Донбасса привык трудиться, чтобы обеспечить не только себя, но и другие регионы. «Нам есть что предложить России. Теперь мы сможем развивать наши предприятия, сотрудничать на равных условиях и вносить свой вклад в укрепление Русского мира», — заключил глава ДНР.

Президент России Владимир Путин в понедельник, 21 февраля, подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Такое решение глава государства принял после внеочередного заседания Совета безопасности. До этого главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник обратились к Путину с просьбой признать независимость республик.