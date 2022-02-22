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Российские полицейские задержали уроженца Латинской Америки с наркотиками

Правоохранители задержали в Раменском уроженца Латинской Америки с 41 свертком амфетамина

Фото: Юрий Стрелец / Коммерсантъ

В Подмосковном Раменском полицейские остановили для проверки документов 33-летнего уроженца Латинской Америки и изъяли у него наркотики. Об этом «Ленте.ру» сообщила начальник пресс-службы главного управления МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

По ее словам, подозрительного мужчину заметили сотрудники местной патрульно-постовой службы. При проверке документов молодой человек стал нервничать, и правоохранители решили провести его личный досмотр. В рюкзаке и куртке иностранца нашли два мобильных телефона, банковские карты, зип-пакет и 41 сверток с веществом белого цвета. Экспертиза показала, что изъятое — амфетамин.

Задержанный признался, что наркотики он должен был распространить через тайники-закладки. Возбуждено уголовное дело. Уроженца Латинской Америки заключили под стражу.

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Мария Рубникович
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