Российские полицейские задержали уроженца Латинской Америки с наркотиками

В Подмосковном Раменском полицейские остановили для проверки документов 33-летнего уроженца Латинской Америки и изъяли у него наркотики. Об этом «Ленте.ру» сообщила начальник пресс-службы главного управления МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

По ее словам, подозрительного мужчину заметили сотрудники местной патрульно-постовой службы. При проверке документов молодой человек стал нервничать, и правоохранители решили провести его личный досмотр. В рюкзаке и куртке иностранца нашли два мобильных телефона, банковские карты, зип-пакет и 41 сверток с веществом белого цвета. Экспертиза показала, что изъятое — амфетамин.

Задержанный признался, что наркотики он должен был распространить через тайники-закладки. Возбуждено уголовное дело. Уроженца Латинской Америки заключили под стражу.