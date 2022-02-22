Госдуме рекомендовали ратифицировать соглашения с ДНР и ЛНР

Профильные комитеты Госдумы единогласно рекомендовали нижней палате ратифицировать соглашения с Донецкой и Луганской народными республиками (ДНР и ЛНР) о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. Об этом во вторник, 22 февраля, сообщает ТАСС.

Соответствующую рекомендацию дали комитеты по международным делам, а также по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками.

21 февраля президент России Владимир Путин подписал указы о признании ДНР и ЛНР.

До этого главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник обратились к Путину с просьбой признать независимость республик. Пушилин, в свою очередь, также попросил президента рассмотреть возможность заключения договора о дружбе и сотрудничестве, предусмотрев сотрудничество в сфере обороны.

Ситуация в Донбассе резко обострилась 17 февраля. ДНР и ЛНР и Киев обвиняют друг друга в многочисленных нарушениях перемирия. В республиках была объявлена всеобщая мобилизация и организована массовая эвакуация жителей в Россию. По оценкам Кремля, ситуация на линии соприкосновения в Донбассе нагнетена до максимума.