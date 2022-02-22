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В России заявили об облегчении в мировом сообществе после признания ДНР и ЛНР

Сенатор Цеков призвал страны мира прислушаться к России в вопросе безопасности

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Мировое сообщество вздохнуло с облегчением после признания Россией Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Так считает член комитета Совфеда по международным делам и сенатор от Крыма Сергей Цеков. Об этом он заявил «Ленте.ру».

«Мировое сообщество, я думаю, тоже вздохнуло с облегчением от этого решения. Они, конечно, по стандарту произнесли свои заклинания: "осуждаем", "нарушение международного права". Но когда Косово признавали, много думали о международном праве? Нет. Говорили о праве самоопределения», — высказался Цеков.

Политик призвал мировое сообщество прислушиваться к России в вопросах безопасности. «Им надо остановиться и прислушаться к тому, что мы говорим с точки зрения обеспечения безопасности. Нашей и их. Такие решения, я думаю, должны их сподвигать к этому», — добавил член профильного комитета Совфеда.

Ранее Госдума единогласным решением ратифицировала соглашения о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи с ДНР и ЛНР, подписанные 21 февраля Путиным и главами государств Донбасса Денисом Пушилиным и Леонидом Пасечником.

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Виктория Немис
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