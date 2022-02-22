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Украина заявила о попытках России возродить СССР

Министр обороны Украины Резников заявил, что Кремль пытается возродить СССР

Фото: РИА Новости

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что Россия пытается возродить СССР. Его обращение к украинским военнослужащим опубликовано на странице Минобороны в Facebook.

«Кремль сделал очередной шаг к возрождению Советского Союза. С новым Варшавским пактом и новой Берлинской стеной. ​Единственное, что отделяет от этого — Украина и украинская армия», — заявил Резников, комментируя признание Россией независимости Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

По его словам, впереди ждут тяжелые испытания. «Будут потери. Придется пройти через боль, преодолеть страх и уныние. ​Но нас непременно ждет победа. Ибо мы на своей земле и за нами правда», — добавил глава Минобороны.

21 февраля президент России Владимир Путин подписал указы о признании ДНР и ЛНР. Он поручил министерству иностранных дел провести переговоры об установлении с ними дипотношений, а Вооруженным силам РФ — обеспечить поддержание мира в республиках. Государственная Дума ратифицировала соглашения о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи с ДНР и ЛНР.

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София Сарджвеладзе
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