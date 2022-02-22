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Названа оптимальная цена нефти для России

Министр Шульгинов назвал 55-70 долларов за баррель оптимальной для России ценой на нефть

Фото: Борис Бабанов / Globallookpress.com

Оптимальной для России была бы цена нефти от 55 до 70 долларов за баррель. Такую стоимость назвал глава Минэнерго Николай Шульгинов в интервью Energy Intelligence в рамках саммита Форума стран - экспортеров газа (ФСЭГ).

«Я считаю оптимальным уровнем для рынка 55-70 долларов за баррель», — заключил он. Министр добавил, что в настоящее время страна наращивает добычу и у нее есть возможность для дальнейшего увеличения в перспективе. Шульгинов напомнил о новых проектах, в том числе, «Восток-Ойл».

Brent от TradingView

«Мы думаем об увеличении добычи, геологоразведки. У нас в программе развития нефтяной отрасли заложен рост и потом стабилизация объема на горизонте до 2035 года», — заключил он. Говоря о планах на арктический шельф, министр указал, что хотя это дорогостоящие запасы, ресурсы можно использовать в будущем. По его словам, Арктика — это кладовая, где есть не только нефть и газ, но также и, потенциально, редкоземельные металлы.

Цена нефти Brent в настоящий момент находится на уровне 97 долларов за баррель. В последний раз стоимость Brent превышала 97 долларов за баррель в сентябре 2014 года. Стоимость фьючерса на нефть марки WTI с поставкой в апреле 2022 года поднималась на 3,41 процента, до 93,29 доллара за баррель.

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Платон Щукин
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