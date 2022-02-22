МИД Британии сообщил о санкциях против российского парламента

В проект британских антироссийских санкций войдут ограничения в отношении членов российского парламента, которые проголосовали за признание Россией независимости Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), сообщил МИД Британии, об этом сообщает РИА Новости.

«Под санкции Великобритании попадут те депутаты российской Госдумы и сенаторы Совета Федерации, которые голосовали за признание независимости Донецка и Луганска (ДНР и ЛНР — прим. «Ленты.ру») в рамках грубого нарушения территориального суверенитета Украины», — отмечается в заявлении ведомства.

Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон анонсировал введение пакета санкций против пяти российских банков и трех олигархов. Предполагается, что в рамках применения ограничений правительство заморозит активы.

Страны Евросоюза угрожают ввести более масштабные санкции против России в связи с признанием независимости ДНР и ЛНР 21 февраля. Новые антироссийские меры уже приняло руководство США.