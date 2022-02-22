Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

МИД Британии сообщил о санкциях против российского парламента

МИД Британии сообщил, что члены парламента России попадут под санкции из-за ДНР и ЛНР

Фото: May James / Reuters

В проект британских антироссийских санкций войдут ограничения в отношении членов российского парламента, которые проголосовали за признание Россией независимости Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), сообщил МИД Британии, об этом сообщает РИА Новости.

«Под санкции Великобритании попадут те депутаты российской Госдумы и сенаторы Совета Федерации, которые голосовали за признание независимости Донецка и Луганска (ДНР и ЛНР — прим. «Ленты.ру») в рамках грубого нарушения территориального суверенитета Украины», — отмечается в заявлении ведомства.

Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон анонсировал введение пакета санкций против пяти российских банков и трех олигархов. Предполагается, что в рамках применения ограничений правительство заморозит активы.

Страны Евросоюза угрожают ввести более масштабные санкции против России в связи с признанием независимости ДНР и ЛНР 21 февраля. Новые антироссийские меры уже приняло руководство США.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Дмитрий Сотак
Обсудить
Последние новости
Кремль отреагировал на слова Эрдогана о признании ДНР и ЛНР
ЛНР и ДНР опровергли выход из переговоров в Минске
Глава МИД Германии высказалась о последствиях заморозки «Северного потока-2»
На российском телеканале показали QR-код с нецензурной бранью
Раскрыта мошенническая схема с предложением роли в кино
Путин попросил разрешения использовать армию за рубежом
Госдума приняла в первом чтении проект о штрафах за уравнивание СССР и Германии
Официальные лица разошлись в вопросе границ ДНР и ЛНР
Бетонная плита с эстакады рухнула на машину в Москве
Определена минимальная сумма ипотеки в Москве
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.