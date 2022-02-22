Рубль вырос к доллару и евро на фоне мягких санкций Евросоюза

Рубль во вторник, 22 февраля, продолжает рост к доллару и евро на фоне сообщений о мягких санкциях Евросоюза, следует из динамики торгов на Московской бирже.

Так, курс доллара по данным на 21:42 по московскому времени снизился на 27 копеек, до 79,51 рубля, курс евро — на 7 копеек, до 90,08 рубля.

Ранее глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен рассказала, что Евросоюз (ЕС) приступил к подготовке «первого ответа» России из-за ситуации вокруг Украины.

Евросоюз сообщил, что введет санкции против 351 депутата Госдумы, которые голосовали за признание ДНР и ЛНР. Меры также примут против 27 физлиц и юрлиц.

Последние несколько месяцев Киев и западные страны обвиняют Россию в стягивании войск к границам Украины и подготовке военного наступления. Москва неоднократно отрицала наличие подобных агрессивных планов. По мнению президента России Владимира Путина, заявления НАТО о готовящемся «вторжении» являются алармистскими.