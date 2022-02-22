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Россиянин убил сотрудницу железнодорожной станции из охотничьего ружья

В Челябинской области мужчина застрелил сотрудницу РЖД и ранил ее коллегу

Фото: Мария Девахина / РИА Новости

В городе Карталы Челябинской области местный житель убил 35-летнюю сотрудницу РЖД. Об этом во вторник, 22 февраля, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.

По данным ведомства, трагедия произошла в 18:25 по местному времени 21 февраля на Златоустовской механизированной дистанции погрузочно-разгрузочных работ. Мужчина выстрелил в приемосдатчицу груза и багажа, после чего ранил в лицо и руку ее коллегу, который работал мастером. Женщина скончалась на месте, а второй пострадавший в настоящее время находится в реанимации. Как сообщает местное издание «Карталинская новь», предположительно, убийца — бывший муж погибшей.

В 21:33 полицейские задержали стрелка. В отношении него возбудили дело по статье 105 («Убийство и покушение на убийство двух лиц») УК РФ. На данный момент решается вопрос о его помещении в СИЗО.

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Елизавета Новикова
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