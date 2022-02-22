Иностранцам разрешили оформлять ковид-сертификаты по антителам на «Госуслугах»

Находящиеся в России иностранные граждане смогут оформить ковид-сертификаты по антителам через портал «Госуслуги». Разрешение на это содержится в постановлении главного санитарного врача России, руководителя Роспотребнадзора Анны Поповой, размещенном на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно опубликованному документу, иностранцы могут рассчитывать на получение сертификата при наличии иммунного ответа (антител IgG (S-белок) к возбудителю COVID-19, выявленному по результатам исследований в России.

Чтобы получить справку, иностранцу нужно сдать тест на антитела IgG (S-белок) в организации, подключенной к системе Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора.

Также важно указать фамилию, имя, отчество, пол, номер документа, удостоверяющего личность, или свидетельство о рождении и адрес электронной почты. Кроме того, для формирования справки иностранный гражданин на специальной странице должен ввести свои данные, а также номер заказа проведенного лабораторного исследования.

После выполнения указанных действий справка автоматически будет выгружена на русском и английском языках с возможностью ее направления на электронную почту иностранца.

В середине января вице-премьер России Татьяна Голикова сообщала, что иностранные граждане смогут сдать тест на антитела и получить ковид-сертификат на полгода.