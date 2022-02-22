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Украина заявила о желании полностью блокировать проект «Северный поток-2»

В Минэнерго Украины намерены добиться полной остановки сертификации «Северного потока-2»

Фото: Nord Stream AG / Globallookpress.com

Украина ожидает полной остановки процесса сертификации российского газопровода «Северный поток-2», сообщил заместитель министра энергетики по европейской интеграции Ярослав Демченков, его слова передает РИА Новости.

По словам политика, Киев приветствует решение правительства Германии о приостановке процесса сертификации. Как уточнил украинский министр, проект якобы грозит энергетической безопасности Европы и, в частности, ФРГ. Он сообщил о желании полностью блокировать проект «Северный поток-2». «Мы надеемся, что компетентные немецкие органы примут следующие решения, которые полностью остановят этот проект», — объяснил политик намерения Киева.

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Во вторник, 22 февраля, Минэкономики Германии приостановило сертификацию газопровода «Северный поток-2» по распоряжению канцлера Олафа Шольца. Решение последовало за признанием независимости Донецкой и Луганской (ДНР и ЛНР) народных республик.

Кроме того, немецкий политик анонсировал решение по первому пакету дополнительных санкций в отношении Москвы.

Представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал эту новость и уточнил, что Россия оценивает заявление канцлера с сожалением.

Марина Совина
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