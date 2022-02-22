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Кремль оценил заявление Шольца о «Северном потоке-2»

Песков заявил, что Россия с сожалением относится к решению канцлера ФРГ Шольца по СП-2

Фото: Stefan Sauer / Globallookpress.com

Россия оценивает заявление канцлера ФРГ Олафа Шольца о «Северном потоке-2» (СП-2) с сожалением. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Его слова во вторник, 22 февраля, приводит ТАСС.

Пресс-секретарь президента России отметил, что строительство газопровода — чисто коммерческий проект.

Москва рассчитывает, что притормаживание по проекту СП-2 носит временный характер, уточнил Песков.

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Ранее 22 февраля стало известно, что Минэкономики Германии приостановило сертификацию газопровода «Северный поток-2». Сделано это было по распоряжению канцлера Олафа Шольца, которое последовало за признанием независимости Донецкой и Луганской (ДНР и ЛНР) народных республик.

Помимо сообщения о блокировке проекта, немецкий политик анонсировал решение по первому пакету дополнительных санкций в отношении Москвы, о котором власти Евросоюза объявят в течение дня.

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко осудила западные санкции, но отметила, что Россия полностью готова к ограничениям, с которыми ей придется столкнуться из-за признания независимости республик.

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Евгения Куликова
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