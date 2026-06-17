Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
15:53, 17 июня 2026Бывший СССР

В МИД объяснили удар ВСУ по автобусу с детьми из Белоруссии

Мирошник: ВСУ прибегают к терроризму против мирных людей из-за отсутствия успехов в бою
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Telegram-канал Егора Ковальчука

Вооруженные силы Украины (ВСУ) прибегают к терроризму против мирных людей, включая атаку на автобус с белорусскими детьми в Брянской области, из-за отсутствия успехов на поле боя. Так действия украинских военных объяснил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник, передает RT.

«Террористы с еще большим азартом начинают гоняться за старушками, наносить удары по автобусу с детьми, атаковать гражданские предприятия или гражданские объекты», — сказал он.

17 июня ВСУ атаковали автобус с детьми в Брянской области. В нем находилась детская футбольная команда из Гомеля, которая направлялась на отдых в Геленджик. Сообщается, что жертвой удара стала женщина, которая сопровождала детей. В общей сложности в автобусе находилось 44 человека, включая 28 детей.

МИД Белоруссии осудил атаку украинских войск и потребовал от Киева объяснений. Как заявил пресс-секретарь внешнеполитического ведомства Руслан Варанков, Минск расценивает действия ВСУ как акт терроризма против мирного населения.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин дал срочное поручение после удара ВСУ по автобусу с детьми в Брянской области

    В Киеве помечтали о превращении Крыма в остров

    Мировые запасы нефти стали стремительно истощаться

    Россиянам назвали цену новой версии популярной машины от Great Wall Motor

    Во Франции признали саммит «Большой семерки» полным провалом для Макрона

    Россиянам объяснили рост числа новостроек со срывом срока сдачи

    Генштаб ВСУ отреагировал на обвинения России и Белоруссии в ударе по автобусу с детьми

    Стали известны подробности о жертве удара ВСУ по автобусу с детьми под Брянском

    Акции ушедшего из России автогиганта обрушились до минимума

    Эксперт допустил осторожное решение ЦБ по ключевой ставке

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok