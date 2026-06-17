В МИД объяснили удар ВСУ по автобусу с детьми из Белоруссии

Мирошник: ВСУ прибегают к терроризму против мирных людей из-за отсутствия успехов в бою

Вооруженные силы Украины (ВСУ) прибегают к терроризму против мирных людей, включая атаку на автобус с белорусскими детьми в Брянской области, из-за отсутствия успехов на поле боя. Так действия украинских военных объяснил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник, передает RT.

«Террористы с еще большим азартом начинают гоняться за старушками, наносить удары по автобусу с детьми, атаковать гражданские предприятия или гражданские объекты», — сказал он.

17 июня ВСУ атаковали автобус с детьми в Брянской области. В нем находилась детская футбольная команда из Гомеля, которая направлялась на отдых в Геленджик. Сообщается, что жертвой удара стала женщина, которая сопровождала детей. В общей сложности в автобусе находилось 44 человека, включая 28 детей.

МИД Белоруссии осудил атаку украинских войск и потребовал от Киева объяснений. Как заявил пресс-секретарь внешнеполитического ведомства Руслан Варанков, Минск расценивает действия ВСУ как акт терроризма против мирного населения.