В России предложили ограничить ставки по некоторым кредитам

Котов: Предельная ставка по социально значимым кредитам не должна превышать 3 % годовых

Предельная ставка по социально значимым кредитам в России не должна превышать уровень в три процента годовых. Такое предложение внес член ЛДПР, директор АНО «Центр развития законодательства» Александр Котов, его цитирует ТАСС.

По словам эксперта, такая мера должна затронуть ипотеку, образовательные кредиты, кредиты на лечение и покупку автомобиля. Высокая стоимость подобных займов приводит к росту долговой нагрузки населения и ограничивает возможности граждан улучшить качество жизни.

«Кредит на жилье, образование, лечение или автомобиль должен помогать человеку развиваться, создавать семью, получать профессию и повышать качество жизни, а не становиться причиной многолетней финансовой зависимости», — пояснил он.

Кроме того, подчеркнул Котов, ЛДПР выступает за удешевление займов через последовательное снижение ключевой ставки до пяти процентов и расширение программ льготного кредитования.

Ранее депутат Государственной Думы Владимир Плякин заявил, что отечественный электромобильный рынок может получить стимул к росту за счет пересмотра утилизационного сбора и запуска специальной программы субсидируемых кредитов. Народный избранник обратил внимание на главную проблему рынка — высокую стоимость электромобилей.